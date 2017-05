=== *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aschheim 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/Bundesbank, Zahlungsverkehrssymposium, Eröffnungsrede von Präsident Weidmann, 09:50 Rede von EZB-Direktor Mersch, Frankfurt 09:00 DE/G20, Treffen der Arbeitsminister (bis 19.5.), Bad Neuenahr 09:00 DE/Bundesgerichtshof, Urteil zur Vermittlung von Mietwagen mit Fahrer über eine "App", Karlsruhe *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Drillisch AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Audi AG, HV, Neckarsulm *** 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK, Mannheim 11:00 DE/United Internet AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Capital Stage AG, HV, Hamburg 12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou *** 13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 27. April *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: +18,0 zuvor: +22,0 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 236.000 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 19:15 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of Minnesota, Minneapolis - US/Bundesaußenminister Gabriel zu Gesprächen in den USA ===

