Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - Mit Sorge beobachten Wirtschaftsberater der Bundesregierung die anstehenden Verhandlungen um das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union. Der Prozess berge "Risiken einer unnötigen Beschädigung der Wirtschaftsbeziehungen", schreibt der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums in einem Brief an Ministerin Brigitte Zypries (SPD). Die gegenseitigen Wirtschaftskontakte seien so bedeutsam, dass es notwendig sei, ein "tiefes und umfassendes Freihandelsabkommen zu schließen". Die Ökonomen empfehlen Zypries, sich als Zwischenschritt zu einem Freihandelsabkommen mit den Briten dafür einzusetzen, dass London parallel zum EU-Austritt wieder der Europäische Freihandelsassoziation Efta beitritt. (FAZ. S. 17)

BANKEN - Die Bankenkrise erreicht das flache Land: Mehr als 2.000 Filialen haben vergangenes Jahr in Deutschland dichtgemacht. Und das Sterben dürfte sich weiter beschleunigen. Für die Kunden bedeutet das oft weitere Wege. Immobilienbesitzer und Gemeinden fürchten den Leerstand. (SZ S. 16)

FINANZREFORM - Union und SPD haben am Mittwochnachmittag die letzten Streitpunkte des Vorhabens zur Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ausgeräumt. Noch am Dienstag hatte das Vorhaben an einem Streit über verfassungsrechtlichen Details zur Einrichtung einer Infrastrukturgesellschaft des Bundes zu scheitern gedroht, die für den Bau von Autobahnen zuständig sein wird. Die SPD bestand darauf, dass private Investoren keinen Einfluss auf deren Arbeit haben dürften. Nach dem Einvernehmen der Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD soll das Gesetzespaket, das 13 Grundgesetzänderungen enthält, in zwei Wochen vom Bundestag verabschiedet werden. (FAZ S. 17)

NORDKOREA - Das nordkoreanische Regime hat nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR Steuerschulden in Millionenhöhe beim Land Berlin. In Regierungskreisen ist von zehn Millionen Euro die Rede. Inzwischen soll unter Vermittlung des Auswärtigen Amtes eine Ratenzahlung in Höhe von etwa 7.000 Euro monatlich vereinbart worden sein. Weder die Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin noch das Auswärtige Amt wollten sich auf Anfrage offiziell äußern und verwiesen auf das Steuergeheimnis. Hintergrund ist, dass die nordkoreanische Botschaft in Berlin seit mindestens 2004 große Teile ihres weitläufigen, noch aus DDR-Zeiten stammenden Geländes in bester Innenstadtlage vermietet. (SZ S. 7)

INTERNET - Die SPD macht Ernst mit ihrer lang gehegten Idee, das Internet grundsätzlich wie eine neue Art des Rundfunks zu regulieren. Das würde darauf hinauslaufen, dass Internetunternehmen wie Google und Facebook bestimmte Medieninhalte anzeigen müssen - etwa solche des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. (FAZ S. 17)

WAHLRECHT - Die SPD will das Wahlalter für künftige Bundestagswahlen heruntersetzen. Im Leitantrag der Partei für den SPD-Bundesparteitag (25. Juni in Dortmund) heißt es: "Wir wollen das Wahlalter bei Bundestagswahlen auf 16 Jahre absenken." Dies ermögliche "jungen Menschen, sich früher politisch zu beteiligen. Und damit motivieren wir sie zugleich, sich für ihre Interessen und für ihre Rechte stärker zu engagieren." Käme es zur geplanten Senkung, wären bei der Bundestagswahl 2021 zusätzlich rund 1,5 Millionen Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wahlberechtigt. (Bild-Zeitung S. 1)

May 18, 2017 00:31 ET (04:31 GMT)

