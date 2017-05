The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1617830648 DAIMLER INTL FIN.17/22MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA XS1617830721 WELLS FARGO 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA B6FB XFRA XS1617831026 BQUE F.C.MTL 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1617845083 INTL BUS. MACH. 17/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1617845679 INTL BUS. MACH. 17/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1617859464 SWEDBANK 17/27 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1617898363 DT.TELEK.INTL F.17/26 MTN BD02 BON EUR N

CA AGP2 XFRA CA0086313016 AGUILA AMERICAN GOLD EQ00 EQU EUR N

CA T66B XFRA CA01627X1087 ALIO GOLD INC. EQ00 EQU EUR N

CA YAB2 XFRA CA3794331056 GLOBAL UAV TECHS EQ00 EQU EUR N

CA WL6J XFRA DE000A2E4SX4 WILEX AG JGE O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 8K51 XFRA CA4841902022 KANEH BOSM BIOTECH. EQ01 EQU EUR N

CA SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS EQ01 EQU EUR N

CA G9KA XFRA GB00BZ0XJR39 GREAT PORTLD EST. LS-,131 EQ01 EQU EUR N

CA S8SA XFRA KYG9880X1300 YUHUA ENERGY HLD.HD-,0025 EQ01 EQU EUR N

CA ARRD XFRA LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. EQ01 EQU EUR Y

CA 1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 EQ01 EQU EUR N