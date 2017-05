The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0244440 TOYOTA FIN.AUSTR.2022 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0002280494 GROUPE BRUX.LAMB. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6295391914 AB INBEV 17-25 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA BE6295393936 AB INBEV 17-29 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA BE6295395956 AB INBEV 17-37 MTN BD00 BON GBP N

CA 5HSB XFRA DE000A2DAFL4 HASPA PF.A.33 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4DN7 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4ZM5 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2J60 LB.HESS.-THR.IS.17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DD2 LB.HESS.THR.CARRARA05/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NJ1 NORDLB FESTZINSANL.18/17 BD01 BON EUR N

CA D3DN XFRA DK0009923641 DANSKE STAT 2020 BD01 BON DKK N

CA 5RFC XFRA FR0013257524 REP. FSE 17-48 O.A.T. BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013257607 LVMH 17/20 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US05253JAR23 A.N.Z. BKG GRP (NY) 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US05253JAS06 A.N.Z. BKG GRP (NY) 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA US05584KAA60 BPCE S.A. 17/22 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US404280BL25 HSBC HLDG 17/UND. FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US89417EAM12 TRAVELERS COS 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US95000U2A01 WELLS FARGO 2028 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USU16327AC92 CHEN.COR.CH.HDG 17/27REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1616917800 CNH INDUSTR.FIN.EUR.17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1616919095 BARCL. BK 17/20 FLR MTN BD01 BON GBP N

CA K54B XFRA XS1617533275 KOMMUNALBK 17/27 MTN BD01 BON EUR N