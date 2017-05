FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

189A XFRA US40054A1088 GR.SUPERVIELLE B SP.ADR 0.052 EUR

5NF XFRA GB00BRJ6JV17 NONO-STANDARD FINAN.LS-05 0.011 EUR

CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.210 EUR

PCZ XFRA DE0006223407 PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 0.380 EUR

A04 XFRA GB00BYM8GJ06 ASCENTIAL PLC LS-,01 0.037 EUR