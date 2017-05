FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SY1 XFRA DE000SYM9999 SYMRISE AG INH. O.N. 0.850 EUR

FGY XFRA US3157851052 FIDELITY+GUAR.LIFE DL-,01 0.059 EUR

FSH XFRA KYG371091086 FU SHOU YUAN IN.GR.DL-,01 0.003 EUR

ACX XFRA DE000A0DNAY5 BET-AT-HOME.COM AG O.N. 7.500 EUR

DB1 XFRA DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 2.350 EUR

EQS XFRA DE0005494165 EQS GROUP AG NA O.N. 0.750 EUR

BSL XFRA DE0005102008 BASLER AG O.N. 0.740 EUR

SOW XFRA DE0003304002 SOFTWARE AG O.N. 0.600 EUR

OZH XFRA CH0001840450 VALARTIS GROUP AG INH.SF1 0.183 EUR

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.153 EUR

LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.079 EUR

CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.026 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.180 EUR

L3R XFRA BE0003770840 LEASINVEST REAL ESTATE 4.900 EUR

WBC XFRA AU000000WBC1 WESTPAC BKG 0.627 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.093 EUR

D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.072 EUR

AUZ XFRA US02052T1097 ALON USA PARTNERS UTS 0.342 EUR

LEG XFRA DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 2.760 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.090 EUR

15A XFRA US04014Y1010 ARES MANAGEMENT LP UTS 0.117 EUR

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.135 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.450 EUR

SJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.081 EUR

6AA XFRA SE0001493776 AAK AB NAM. 0.897 EUR

DN8E XFRA GB00BRB37M78 DIG. PLC LS 0,12335664335 0.184 EUR

10N XFRA PLENTER00017 ENTER AIR SA ZY 1 0.131 EUR

BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.225 EUR

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ PROD. PART. UTS 0.394 EUR

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.225 EUR

TZB2 XFRA SE0009161185 TETHYS OIL AB AK SK-,0834 0.103 EUR

BEHV XFRA CH0009691608 BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 5.674 EUR

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.270 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.248 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.064 EUR