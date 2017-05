FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5V55 HSH NORDB HERBMZC 15/20 0.000 %

6SY XFRA CNE100001TK2 SHENGJING BANK H YC 1 0.033 EUR

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.113 EUR

VYO XFRA US9271911060 VINA CONCHA Y TORO ADR/20 0.451 EUR

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.243 EUR

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.396 EUR

RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.477 EUR

RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EUR

UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.279 EUR

HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.072 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.342 EUR

OCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01 0.342 EUR

XEK XFRA US34958B1061 FORTRESS INVT GRP A DL-01 0.081 EUR

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.270 EUR

COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.135 EUR

AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.405 EUR

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.329 EUR

A2U XFRA US0205201025 ALON USA ENERGY DL-,01 0.135 EUR

SR6 XFRA SG1U97935860 SOUP RESTAURANT GROUP LTD 0.002 EUR

B8O XFRA SG1U76934819 YANGZIJIANG SHIP.HLDGS 0.026 EUR

TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.139 EUR

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.305 EUR

3LV XFRA SE0008091904 LEOVEGAS AB 0.103 EUR

FFO1 XFRA KYG368441195 FUFENG GROUP LTD HD -,10 0.009 EUR

CHK XFRA HK0291001490 CHINA RES BEER (HLDGS)CO. 0.009 EUR

IJCA XFRA GB00B61TVQ02 INCHCAPE PLC LS -,10 0.196 EUR

PRVA XFRA GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN.LS-17868339 1.067 EUR

IT1 XFRA GB0031638363 INTERTEK GROUP LS-,01 0.502 EUR

3MI XFRA GB0030232317 PAGEGROUP PLC LS -,01 0.096 EUR

XGR1 XFRA GB00BLNN3L44 COMPASS GROUP LS-,10625 0.131 EUR

10J XFRA GB0005576813 HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 0.086 EUR

01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.225 EUR

ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.302 EUR

41B XFRA GB0000904986 BELLWAY PLC LS -,125 0.438 EUR

4BV XFRA FR0006174348 BUREAU VERITAS SA EO -,12 0.550 EUR