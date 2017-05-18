FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
PCZ XETR DE0006223407 PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 0.380 EUR
ITB XETR GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.302 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
PCZ XETR DE0006223407 PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 0.380 EUR
ITB XETR GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.302 EUR