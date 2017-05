FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB3BY7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/16 0.001 %

D6J XFRA US2466471016 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.135 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.089 EUR

M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.315 EUR