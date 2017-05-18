sprite-preloader
Donnerstag, 18.05.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 571 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

69,50 Euro		-0,828
-1,18 %
WKN: A1XFCC ISIN: US5534981064 Ticker-Symbol: M07 
Aktie:
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
MSA SAFETY INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
MSA SAFETY INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
69,52
69,82
08:45
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
DELEK US HOLDINGS INC
DELEK US HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DELEK US HOLDINGS INC21,858-0,18 %
INTER PIPELINE LTD17,388-0,59 %
MSA SAFETY INC69,50-1,18 %