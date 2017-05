FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.297 EUR

5TF XFRA KYG875941000 TENFU C.HLDG.CO.LTD HD-,1 0.008 EUR

XFRA DE000HSH5YW5 HSH NORDBANK MZC 8 16/19 0.000 %

XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %

SFK XFRA FR0011950682 SERGEFERRARI GROUP EO-,40 0.120 EUR

TW1 XFRA US88031M1099 TENARIS S.A. ADR/2DL 1 0.504 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.675 EUR

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.126 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.325 EUR

LUX XFRA US55068R2022 LUXOTTICA ADR/1 EO 0,06 0.875 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.171 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.068 EUR

0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.054 EUR

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EUR

BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.149 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.270 EUR

HGNC XFRA KYG4402L1510 HENGAN INTL GRP HD-,10 0.144 EUR

3KH XFRA ID1000108301 CATUR SENTOSA ADIPRANA

FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.113 EUR

NWX XFRA DE0006775505 NORDWEST HANDEL AG 0.430 EUR

DRI XFRA DE0005545503 DRILLISCH AG O.N. 1.800 EUR

BLH XFRA DE0005261606 BREMER LAGERH. VNA O.N. 0.400 EUR

ADC XFRA DE0005214506 ADCAPITAL AG 0.250 EUR

UUU XFRA DE0005167902 3U HOLDING AG 0.010 EUR

DBK XFRA DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 0.190 EUR

AAD XFRA DE0005093108 AMADEUS FIRE AG 3.660 EUR

UTDI XFRA DE0005089031 UTD.INTERNET AG NA 0.800 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.142 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.023 EUR

62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.107 EUR

47H XFRA SE0008040653 HUMANA AB 0.051 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.286 EUR

0FB XFRA BMG3698L1072 FUTURE BRIGHT HLDGS HD-,1 0.001 EUR

LDVA XFRA US36863N2080 GEMALTO SP.ADR 1/2 EO 1 0.245 EUR

NNND XFRA KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002 0.071 EUR