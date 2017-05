FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

F5D XFRA FR0000064578 FONCIERE D.REGI.INH. EO 3

RAY XFRA FR0000060618 RALLYE SA INH. EO 3

XFRA ES0147582B12 TECNOC.TELECOM.E.I. EO-50

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

XFRA CA69353A4028 PNG GOLD CORP.

XFRA CA0213422094 ALTA VISTA VENTURES

4IT XFRA NL0010937058 INTERTRUST NV EO-,60

S8S1 XFRA KYG9880X1144 YUHUA ENERGY HLDG.HD-,005

ZEON XFRA CA1368001097 CANADIAN ZEOLITE