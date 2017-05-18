FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
R6C3 XETR GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
R6C XETR GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
HBC1 XETR GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
R6C3 XETR GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
R6C XETR GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
HBC1 XETR GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50