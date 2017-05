Der ehemalige FBI-Chef Robert Mueller ist zum Sonderermittler zur Aufklärung potentieller Verwicklungen von US-Präsident Donald Trump mit Russland ernannt worden. Mueller soll die Untersuchungskommission zu "Versuchen der russischen Regierung, die Präsidentenwahl 2016 zu beeinflussen" leiten, teilte das US-Justizministerium mit.

Ihm würden alle nötigen Ressourcen zur Verfügung werden, "um eine gründliche und vollständige Ermittlung durchzuführen", so das Ministerium. Trump war zuletzt immer mehr unter Druck geraten. In der vergangenen Woche hatte der US-Präsident überraschend FBI-Chef James Comey entlassen, was zu weiterer Kritik auch aus den Reihen der eigenen Partei führte. Mueller war vom 2001 bis 2013 Direktor des FBI.