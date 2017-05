MorphoSys wird klinische Studiendaten zu firmeneigenen Programmen auf ASCO-Jahrestagung 2017 präsentieren

Planegg/München, 18. Mai 2017

MorphoSys wird klinische Studiendaten zu firmeneigenen Programmen auf ASCO-Jahrestagung 2017 präsentieren

Aktualisierte Daten zu den hämato-onkologische Programmen MOR208 und MOR202 werden vorgestellt

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX) gab heute die Veröffentlichung von vier Abstracts des Unternehmens bekannt, die von der American Society of Clinical Oncology (ASCO) zu deren Jahrestagung 2017 ausgewählt wurden. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 6. Juni 2017 in Chicago, Illinois, USA statt. Die Abstracts enthalten unter anderem erste klinische Daten der Phase 2-"L-MIND"-Kombinationsstudie. Darin wird MorphoSys' eigener Wirkstoffkandidat MOR208 zusammen mit dem Medikament Lenalidomid in der Indikation des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms untersucht. Ferner werden Daten einer Phase 1/2a-Studie mit dem Wirkstoff MOR202 bei Patienten mit multiplem Myelom vorgestellt. Der Abstract zur MOR208 "L-MIND"-Studie wurde zudem von den Organisatoren der Konferenz zur Vorstellung in einer separaten Poster-Diskussions-Sitzung mit dem Titel "Targeting CD19 in Aggressive Lymphoma" ausgewählt.

"Wir freuen uns, auf der weltweit wichtigsten Konferenz für klinische Onkologie unser stetig reifendes firmeneigenes Entwicklungsportfolio mit neuen klinischen Daten unterstreichen zu können. Die Daten werden weiteren Aufschluss über die Fortschritte unserer am weitesten fortgeschrittenen Krebswirkstoffe MOR208 und MOR202 geben", kommentierte Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand der MorphoSys AG.

Liste der Abstracts zu MorphoSys' firmeneigenen Programmen

Abstract #7514, Poster Board #276

L-MIND: MOR208 combined with lenalidomide (LEN) in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (R-R DLBCL) - A single-arm phase 2 study

Die Poster-Präsentation umfasst vorläufige Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit bei ersten Patienten mit rezidiviertem/refraktärem (R-R) DLBCL, die in einer klinischen Phase 2-Studie mit MOR208 in Kombination mit Lenalidomid behandelt wurden. Diese findet am Montag, 5. Juni 2017 von 15:00 - 18:30 Uhr MESZ (8:00 - 11:30 Uhr Ortszeit Chicago) im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Hematologic Malignancies - Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia" in der Poster-Halle statt. Die Ergebnisse werden zudem in der Poster-Diskussions-Sitzung am Montag, 5. Juni 2017 von 20:15 - 21:30 Uhr MESZ (13:15 - 14:30 Uhr Chicago Ortszeit) im Raum E354b diskutiert.

Abstract #8024, Poster Board #350

MOR202 with low-dose dexamethasone (DEX) and in combination with pomalidomide/DEX and lenalidomide/DEX in relapsed or refractory multiple myeloma (RRMM): Interim analysis of a phase 1/2a dose-escalation study

Die Poster-Präsentation umfasst ausgereifte Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit von MOR202 allein bzw. in Kombination mit Pomalidomid oder Lenalidomid, plus Dexamethason, im rezidivierten/refraktären multiplen Myelom. Die Präsentation findet am Montag, 5. Juni 2017 von 15:00 - 18:30 Uhr MESZ (8:00 - 11:30 Uhr Ortszeit Chicago), im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Hematologic Malignancies - Plasma Cell Dyscrasia" in der Poster-Halle statt.

Abstract TPS7571, Poster Board #330b

B-MIND: MOR208 plus bendamustine (BEN) versus rituximab (RTX) plus BEN in patients with relapsed or refractory (R-R) diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): An open-label, randomized phase 2/3 trial

Die "Trial-in-progress"-Poster-Präsentation stellt das Design der klinischen Phase 2/3-B-MIND-Studie vor. Diese umfasst die Behandlung von MOR208 plus Bendamustin im Vergleich zu Rituximab plus Bendamustin bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem DLBCL, die nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie und eine autologe Stammzellen-Transplantation infrage kommen. Das Poster wird am Montag, 5. Juni 2017 von 15:00 - 18:30 Uhr MESZ (8:00 - 11:30 Uhr Ortszeit Chicago) im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Hematologic Malignancies - Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia" in der Poster-Halle päsentiert.

Abstract TPS7567, Poster Board #328b

COSMOS: MOR208 plus idelalisib or venetoclax in patients with relapsed or refractory (R/R) chronic lymphocytic leukemia (CLL) or small lymphocytic lymphoma (SLL) previously treated with a Bruton's tyrosine kinase inhibitor (BTKi) - A two-cohort phase 2 study

Patienten mit rezidivierter/refraktärer (R/R) chronischer lymphatischer Leukämie (CLL), die die Behandlung mit dem Wirkstoff Ibrutinib, einem Bruton-Tyrosin-Kinase-Inhibitor (BTKi), aufgrund eines fortschreitenden Krankheitsverlaufs abbrechen, haben eine schlechte Prognose. Die "Trial-in-progress"-Poster-Präsentation stellt das Design der Phase 2-COSMOS-Studie bei Patienten mit R/R CLL vor. Die Studie untersucht bei diesen Patienten eine Kombinationsbehandlung von MOR208 mit Idelalisib oder Venetoclax. Die Präsentation findet am Montag, 5. Juni 2017 von 15:00 - 18:30 Uhr MESZ (8:00 - 11:30 Uhr Ortszeit Chicago) im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Hematologic Malignancies - Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia" in der Poster-Halle statt.

Alle Abstracts können hier eingesehen werden.

MorphoSys in Kürze: MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin. Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), arYla(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), LanthioPep(R), Lanthio Pharma(R) und Slonomics(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

