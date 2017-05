Lieber Investor,

diese durchaus wichtige Frage stellt sich immer wieder und sie wurde in der Geschichte in verschiedenen Zeiten und in den verschiedensten Ländern und Kulturen immer wieder gleich beantwortet. Das Ergebnis wird Politiker ernüchtern und die Freunde des gelben Metalls nicht weiter überraschen, denn das Gold genießt im Zweifel das höhere Vertrauen.

Gold war in der Türkei schon immer beliebt

Zuletzt zu beobachten war dieses bemerkenswerte Phänomen in der Türkei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...