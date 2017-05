Der deutsche Discounter eröffnet schneller als geplant seine erste Filiale in den USA. Bis zu 100 Läden sollen innerhalb eines Jahres an der Ostküste entstehen. Wie Lidl den Markt umkrempeln will.

Wer in den USA Lebensmittel einkauft, muss - mehr als in Deutschland - Kompromisse eingehen. Gute Qualität hat einen sehr hohen Preis in den USA; für ein frisches Baguettebrot werden in New York locker fünf US-Dollar fällig, für ein kleines Stück Gouda über 12 US-Dollar. Wein und Bier sind oft doppelt, manchmal dreimal so teuer wie in Deutschland. Das muss nicht sein, behauptet Lidl - und will mit guter Qualität zum kleinen Preis in den USA punkten.

Nach mehr als zweijähriger Planungsphase eröffnet am 15. Juni die erste Filiale des Discounters in den Vereinigten Staaten. Bis zu 20 Geschäfte sollen in diesem Sommer - in den drei Bundesstaaten North Carolina, South Carolina und Virginia - den Betrieb aufnehmen; bis zu 100 Lidl-Häuser soll es innerhalb eines Jahres an der gesamten US-Ostküste - von Atlanta, Georgia, bis nach New Jersey - geben. "Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und sind sehr gespannt, wie die ersten Kundenreaktionen sind", sagt Lidl-Nordamerika-Chef Brendan Procter.

Dass die US-Kunden anders ...

