Auf der Entwicklerkonferenz I/O hat der Google-Chef mehr als nur neue Software präsentiert. Sundar Pichai verkündete nicht weniger als einen Strategiewechsel - künstliche Intelligenz soll künftig alle Produkte dominieren.

Wie immer waren die Ränge im Shoreline Amphitheatre in Mountain View, direkt um die Ecke vom Hauptquartier des Suchmaschinenbetreibers Google, gut gefüllt. 7000 Gäste aus aller Welt warteten gespannt auf die Neuigkeiten, die Google-Chef Sundar Pichai in seiner Keynote anlässlich der großen Entwicklerkonferenz I/O zu verkünden hatte.

Tatsächlich wartete der Manager mit nicht weniger als einem Strategiewechsel auf. Künftig würde nicht mehr wie bislang die Weiterentwicklung von Innovationen für Mobilgeräte im Zentrum stehen, sagte Pichai, sondern die Maschinenintelligenz. "Wir werden alle unsere Produkte überarbeiten. Alles verändert sich dank künstlicher Intelligenz."

Der Hersteller will zeigen, dass sich die jahrelangen Investitionen in die Weiterentwicklung von Algorithmen und neuronalen Netzen, die in den 90er-Jahren mit Google Brain gestartet waren, endlich auszahlen. Google integriert künstliche Intelligenz in alle Produkte, vor allem in die Kommunikationsplattform Google Assistant.

Die Technologie wird künftig auch in deutscher Sprache verfügbar sein und auch für Nutzer von Apples Betriebssystem iOS. Die interaktive, kommunikative Technologie soll noch unmittelbarer als bisher mit dem Nutzer interagieren. "Ein Gespräch mit dem Google Assistant soll so sein, als würde sich der Nutzer mit Google unterhalten", sagt Pichai.

Ein wichtigstes Werkzeug dafür wird Google Lens. Neuronale Netze, spezialisiert auf Bildauswertung, erkennen in einem Foto automatisch ...

