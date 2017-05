DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Ermittlungen zu möglichen Verbindungen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam von Donald Trump gewinnen erheblich an Dynamik: Das US-Justizministerium ernannte am Mittwoch überraschend den früheren Chef der Bundespolizei FBI, Robert Mueller, zum Sonderermittler. Der Posten ist mit umfassenden Ermittlungsvollmachten ausgestattet und vor politischer Einflussnahme geschützt. Ermittlungsgegenstand sind laut Ministerium "Bemühungen der russischen Regierung zur Beeinflussung der Präsidentschaftswahl 2016 und damit zusammenhängende Themen". Vize-Justizminister Rod Rosenstein beauftragte Mueller ausdrücklich damit, "jegliche Verbindungen und/oder Abstimmungen zwischen der russischen Regierung und Personen mit Verbindung zur Wahlkampagne von Präsident Trump" zu untersuchen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: +18,0 zuvor: +22,0 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 236.000 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.362,40 +0,21% Nikkei-225 19.531,84 -1,43% Hang-Seng-Index 25.222,29 -0,28% Kospi 2.285,46 -0,33% Shanghai-Composite 3.094,29 -0,33% S&P/ASX 200 5.717,00 -1,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die sich immer weiter drehende Spirale politischer Unsicherheiten in den USA und die daraus resultierenden deutlichen Kursverluste an der Wall Street belasten am Donnerstag auch die Aktienmärkte in Ostasien. In den USA verzeichneten die Indizes die größten Tagesverluste seit zehn Monaten. Die Entwicklungen um die "Russland-Affäre" von US-Präsident Donald Trump scheinen immer mehr Fahrt aufzunehmen. Nach den jüngsten Enthüllungen im Zuge der Entlassung von FBI-Direktor James Comey soll nun ein Sonderermittler tätig werden. Er soll die möglichen Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam mit Russland untersuchen. Zudem macht verstärkt der Begriff "Amtsenthebung" in Washington die Runde. "Der Markt beginnt einzupreisen, dass sich die angekündigte Steuerreform der Trump-Regierung wohl deutlich nach hinten verschieben wird", so Stratege Zhu Huani von der Mizuho Bank. Es waren vor allem die Erwartung einer Steuerreform in den USA, eine Deregulierung sowie die Aussicht auf verstärkte Infrastrukturausgaben welche die Märkte seit der Wahl Trumps im November immer weiter nach oben getrieben hatten. Auf dem US-Dollar lastet mit den Entwicklungen in Washington weiter erhöhter Abgabedruck. Zum Yen verliert der Greenback weiter an Boden. Für den Euro geht es bei rund 1,1150 Dollar seitwärts. Abermals abwärts geht es mit den Versicherern in Tokio. Sie leiden unter den fallenden Renditen am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen war am Vortag auf den niedrigsten Stand seit einem Monat abgerutscht.

US-NACHBÖRSE

Kräftig abwärts ging es im nachbörslichen Handel zur Wochenmitte mit der Cisco-Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Aktie verlor nach der Schlussglocke bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 7,7 Prozent auf 31,22 Dollar. Dagegen ging es für die Aktie von L Brands um 6,8 Prozent auf 51,70 Dollar nach oben. Der Bekleidungskonzern hat mit besser als erwarteten Ergebnissen für das erste Quartal aufgewartet und zudem den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben genommen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.606,93 -1,78 -372,82 4,27 S&P-500 2.357,03 -1,82 -43,64 5,28 Nasdaq-Comp. 6.011,24 -2,57 -158,63 11,67 Nasdaq-100 5.580,55 -2,51 -143,89 14,74 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 991 Mio 792 Mio Gewinner 648 1.335 Verlierer 2.399 1.626 Unverändert 63 138

Sehr schwach - Der politische Sturm in Washington erreichte die Wall Street. Die Aktienkurse fielen so stark zurück wie zuletzt an einem Tag vor zehn Monaten. "Was wir heute sehen, ist eine typische Flucht in Sicherheit, die von Angst getrieben wird", kommentierte Aktienmarktexperte Ian Winer von Wedbush Securities. Der Nasdaq-Composite fiel am deutlichsten zurück, belastet von Verlusten im Bankensektor, die ähnlich hoch ausfielen wie nach der Brexit-Entscheidung im Juni 2016. Händler sehen die politischen Mehrheiten für Trump und seine Steuerpolitik angesichts seiner Skandalserie immer stärker schwinden. "Der 'Trump-Effekt' ist einer der Hauptgründe für das Erreichen der jüngsten Rekorde. Es ist nur allzu verständlich, dass der über die Regierung hereinbrechende Skandal einige Zweifel aufkommen lässt", sagte Analyst Connor Campbell von Spreadex. "Es ist schwer zu sagen, wie das alles ausgehen wird, aber es ist wahrscheinlicher geworden, dass wir es mit einer Präsidentschaft zu tun haben, in der die Dinge nur sehr schwer vorangebracht werden können", fasste Portfoliomanager Kevin O'Nolan von Fidelity International die Stimmungslage zusammen. Am Aktienmarkt waren Bankenaktien die größten Verlierer. Ihr Subindex fiel um über 3 Prozent zurück, gefolgt vom Index "Financials". Bankenaktien hatten nach dem überraschenden Wahlsieg Trumps zu den größten Gewinnern gehört, gestützt von Spekulationen auf Deregulierung und anziehende Zinsen, die das normale Bankengeschäft vereinfachen und lukrativer machen. Im Dow tauchten Goldman Sachs um 5,3 Prozent ab und JP Morgan um rund 4 Prozent. AMD büßten über 12 Prozent ein. Am Dienstag waren sie im Vorfeld des Analystentages um rund 11 Prozent nach oben geschossen. Die Aussagen des Halbleiterherstellers zu den Wachstumszielen hätten die Erwartungen nicht erfüllt, hieß es.

TREASURYS

Wegen technischer Problem liegen leider keine Schlussdaten vor.

Die steigende Risikoscheu und die etwas gedämpfte Zinserhöhungsfantasie trieben die Akteure in den vermeintlich sicheren Anleihehafen. Dort schnellten die Notierungen noch oben, die Renditen sanken im Umkehrschluss: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab um 11 Basispunkte auf 2,21 Prozent nach, den niedrigsten Stand seit einem Monat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1142 -0,2% 1,1164 1,1098 +6,0% EUR/JPY 123,99 +0,3% 123,61 124,71 +0,9% EUR/GBP 0,8593 -0,1% 0,8604 0,8593 +0,8% GBP/USD 1,2966 -0,1% 1,2975 1,2914 +5,1% USD/JPY 111,28 +0,5% 110,70 112,41 -4,8% USD/KRW 1124,85 +0,2% 1122,83 1119,94 -6,8% USD/CNY 6,8898 +0,1% 6,8820 6,8887 -0,8% USD/CNH 6,8803 +0,1% 6,8717 6,8801 -1,4% USD/HKD 7,7853 +0,0% 7,7852 7,7879 +0,4% AUD/USD 0,7459 +0,3% 0,7438 0,7407 +3,4%

Die politische Krise setzte dem Dollar stark zu, auch weil mit ihr die eigentlich als ausgemacht geltende nächste US-Zinserhöhung im Juni nicht mehr ganz so sicher scheint. Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlickeit dafür auf 69 von zuletzt 74 Prozent und in der Vorwoche sogar 88 Prozent. Der bereits am Dienstag gefallene ICE-Dollarindex gab um weitere 0,6 Prozent nach. Der Euro kletterte im späten US-Geschäft auf 1,1151 Dollar nach Wechselkursen um 1,1064 am Vorabend. So hoch stand er zuletzt zur Wahl Trumps Anfang November. Gleichzeitig fiel der Dollar auf unter 111 Yen zurück, nachdem er am Dienstag noch bis zu 113,70 gekostet hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,88 49,07 -0,4% -0,19 -13,5% Brent/ICE 52,00 52,21 -0,4% -0,21 -11,3%

Am Erdölmarkt stiegen die Preise weiter, weil sich der Abbau der Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche fortgesetzt hat - bereits zum sechsten Mal in Folge. Die Vorräte fielen um 1,75 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Auch die Benzinbestände nahmen ab. Zwar hatten Analysten stärkere Rückgänge gemeldet, allerdings hatten die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) am Vorabend sogar einen leichten Zuwachs gezeigt. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 49,31 Dollar. Auch der schwache Dollar stütze die Ölpreise, hieß es im Handel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,20 1.261,35 -0,2% -2,15 +9,4% Silber (Spot) 16,86 16,89 -0,2% -0,04 +5,8% Platin (Spot) 942,00 947,00 -0,5% -5,00 +4,3% Kupfer-Future 2,52 2,55 -1,0% -0,03 +0,1%

Das von vielen Anlegern weiter als "Krisenwährung" in unsicheren Zeiten geschätzte Gold war gesucht. Die Feinunze verteuerte sich auch beflügelt von der Dollarschwäche um 1,8 Prozent auf 1.259 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

May 18, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

Japans Wirtschaft hat in den ersten drei Monaten des Jahres an Fahrt gewonnen und ihren Wachstumspfad unter Ministerpräsident Shinzo Abe auf fünf Quartale ausgeweitet. Die wirtschaftliche Expansion in Japan ist damit die längste seit 2006.

CISCO

Der Netzwerkausrüster hat in seinem dritten Geschäftsquartal beim Ergebnis wieder etwas zugelegt, nachdem die Gewinne zuletzt stagniert hatten. Beim Umsatz ging es aber bereits das sechste Quartal in Folge abwärts. Das Unternehmen warnte zudem vor einem weiteren Umsatzrückgang im laufenden Quartal und kündigte zudem an, im Zuge der Restrukturierung weitere 1.100 Stellen zu streichen.

FACEBOOK

Die EU-Wettbewerbsbehörde wird am Donnerstag eine Strafe gegen Facebook verhängen wegen "unkorrekter oder irreführender Informationen" gegenüber Ermittlern, die den Kauf von WhatsApp durch Facebook im Jahr 2014 untersuchen. Das berichten mit der Materie vertraute Personen. Die Strafe der EU dürfte "deutlich" ausfallen. Die Kommission könnte eine Strafe von bis zu 1 Prozent der weltweiten Facebook-Umsätze 2016 verhängen, mithin bis zu 276 Millionen Dollar, heißt es.

May 18, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

