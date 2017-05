Googles Entwicklerkonferenz macht deutlich, dass der Suchkonzern seine Hardware-Ambitionen zurückfährt. In Zukunft soll es um den Ausbau intelligenter Software-Lösungen gehen. Aktionäre werden das mögen.

Was hatte es nicht alles an Gerüchten über mögliche Produktankündigungen auf der Google Entwicklerkonferenz gegeben - Brillen für erweiterte und virtuelle Realität, eine neue Variante des Google Home Lautsprechers mit Display als Antwort auf Amazons Wettbewerber Echo oder gar ein neues Smartphone. Nichts davon wurde am Mittwochabend bei Google-Chefs Sundar Pichais Keynote gezeigt.

Mehr noch: Die zweistündige Präsentation machte deutlich, dass Google entgegen früherer Erwartungen nicht stärker in Hardware expandieren wird, sondern dafür lieber auf Partner setzt und ihnen die Schnittstellen zu Suche, Künstlicher Intelligenz und digitalen Diensten liefert.

Das sehen Googles Aktionäre wegen der dünnen Margen und dem Risiko, dass man auf Hardware sitzen bleibt, viel lieber. Noch in diesem Jahr sollen HTC und Lenovo in Zusammenarbeit mit Google und Chipdesigner Qualcomm beispielsweise autonome Datenbrillen für Virtuelle Realität (VR) vorstellen. Sie müssen nicht mehr mit einem Smartphone oder Computer gekoppelt werden und setzen auf Googles VR-Plattform Daydream.

Statt einem Produktreigen konzentrierte sich Pichai bei seiner Keynote im Shoreline Amphitheatre direkt neben dem Google Hauptquartier auf den Kurs, den der Suchkonzern einschlägt. Die vor ein paar Jahren ausgegebene Maxime "Mobil zuerst" wird durch "Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen zuerst" ergänzt. Damit sollen Googles Suchmaschine und seine Dienste künftig einfacher und intuitiver nutzbar werden.

Googles Assistant kommt aufs iPhone und versteht bald deutsch

Pichai zielt dabei bewusst über Systemgrenzen hinweg. Während Apple seinen digitalen Agenten Siri exklusiv für seine Produkte reserviert, wird der Google Assistant ab sofort nicht nur für Android, sondern auch fürs iPhone angeboten. 100 Millionen Nutzer hat er laut Pichai bereits. Ab Sommer soll er auch deutsch verstehen. Dann kommt auch Googles Lautsprecher Home mit dem dort integrierten ...

