Neue Bestmarken von den Aktienmärkten erreicht

Die europäischen Aktienmärkte rücken nach. Wie es in der Vergangenheit schon oft der Fall war, folgen sie den amerikanischen Aktienmärkte hinterher, denn die US-Leitindizes Dow Jones Industrial Average (DJIA) und Standard & Poor's 500 (S&P 500) haben bereits seit 2013 neue Allzeithochs erreicht. In Europa mussten sich die Anleger bis 2017 gedulden, bis der DAX Anfang Mai das Allzeithoch um die 12'390 Punkte knacken konnte. Der Schweizer Leitindex SMI, in welchem die zwischenzeitlich ausgeschütteten Dividenden nicht mitgezählt werden, ist kürzlich ebenfalls über die Marke von 9'000 Punkte gestiegen. Unter Einbezug der Dividenden hat der SMI das seinerzeitige Allzeithoch von 9'548 Punkten inzwischen auch übertroffen.

Nun ist der Bullenmarkt im achten Jahr: Ist nun die Zeit gekommen, um aus den Aktienmärkten auszusteigen?

Die Aktienmärkte jagen im laufenden Jahr einen Rekordstand nach dem anderen. Herkömmliche Bewertungsmassstäbe wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis weisen in den Industrienationen mehrheitlich eine stattliche Bewertung auf. Wie wird es weitergehen? Ist die Hausse bald zu Ende, also ist nun die Zeit gekommen, auszusteigen?

Typische Verhaltensfehler von Anlegern

Ein unerfahrener Privatanleger neigt dazu, auf diesen erreichten neuen Bestmarken noch einsteigen, um den "Zug nicht zu verpassen". Die Privatanleger, die bereits dabei sind, sind versucht, die Gewinne schnell zu realisieren. Und diejenigen Privatanleger, die seit längerem an verlustreichen Anlagen festhalten, werden hoffen, dass sich diese Titel dank der Börsenhausse über den Kaufpreis erholen werden.

Diese Verhaltensweisen werden von der Behavioural Finance als Dispositionseffekt bezeichnet. Vor allem das Festhalten an verlustreichen Anlagen schadet der Portfolioperformance erheblich, weil die Renditen geometrisch verbunden sind und ein 50%iger Verlust einen 100%igen Gewinn erfordert, um den ursprünglichen Kaufpreis wieder zu erreichen.

Nun, wer unter den drei geschilderten Privatanlegern hat den richtigen Anlageentscheid getroffen? Die Antwort lautet: Keiner. Alle drei Privatanleger haben typische Anlagefehler gemacht.

Disziplin ist entscheidend für mittel- bis langfristig höhere Renditen

Sowohl in der aktuellen positiven Aufstiegsphase als auch während Abstiegsphasen an den Aktienmärkten gilt es als oberstes Gebot, diszipliniert am Anlagehorizont festzuhalten. Denn die eigenen Aktienpositionen vorzeitig zu verkaufen oder - noch schlimmer - diese erst zu verkaufen, wenn sich der Bärenmarkt bereits in einem fortgeschrittenen ...

