VERITAS PHARMA BESTELLT DAVID GREENWAY INS BOARD OF DIRECTORS

17. Mai 2017 - Vancouver, British Columbia - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP), ein aufstrebendes Entdeckungs- und IP-Entwicklungsunternehmen, freut sich, die Bestellung von David Greenway zu einem Director des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Greenway hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten verschiedene börsennotierte Unternehmen (TSX Venture Exchange und CSE) bei der Leitung, Finanzierung und Entwicklung von Wachstumsstrategien begleitet. Sein Spezialgebiet ist die Leitung und Entwicklung von börsennotierten Junior-Unternehmen, insbesondere jene der Bergbaubranche und des Öl- und Gassektors. Er war als Director und Senior Manager sowie in der Unternehmensentwicklung tätig und bekleidete bei den Unternehmen Stamper Oil & Gas Corp, Chief Consolidated Gold Mines und SNS Silver Corp. die Funktion des CEO. Darüber hinaus war er Vorstandsmitglied des Mountain View Conservation Centre.

Lui Franciosi erklärt: Wir freuen uns sehr, David im Board of Directors von Veritas begrüßen zu dürfen. Mit seinen Erfahrungen und Beziehungen im Kapitalmarktsektor und in der Unternehmensfinanzierung wird er unser Unternehmen bei der weiteren Umsetzung des Geschäftsplans und der Unternehmensziele maßgeblich unterstützen.

Veritas möchte des Weiteren den Rücktritt von Matthew Hamilton als Director bekannt geben. Das Board und die Unternehmensführung möchten Matthew aufrichtig für seine Verdienste um die Entwicklung von Veritas danken und wünschen ihm für künftige Unternehmungen bestes Gelingen.

Über Veritas Pharma Inc.

Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, sein geistiges Eigentum an CTL (Anbausorten und Züchtungen) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar.

Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in drei Ländern gehandelt werden: in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.veritaspharmainc.com.

Für das Board of Directors von Veritas Pharma Inc.

Dr. Lui Franciosi Dr. Lui Franciosi Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.veritaspharmainc.com, unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) sowie auf der Website der kanadischen Börse CSE (www.thecse.com).

Kontakt für Investoren und Medien Veritas Pharma Inc. Sam Eskandari Tel: +1.416.918.6785 E-Mail: ir@veritaspharmainc.com Webseite: www.veritaspharmainc.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39804 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39804&tr=1

