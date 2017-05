Solvesta AG: andel der Aktie der Solvesta AG ab sofort auch an der Frankfurter Wertpapierbörse im Xetra(R)

Corporate News

Solvesta AG:

- Handel der Aktie der Solvesta AG ab sofort auch an der Frankfurter Wertpapierbörse im Xetra(R)

- ODDO Seydler Bank AG als Designated Sponsor mandatiert

München, 18. Mai 2017 - Die Aktien der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1) werden ab sofort neben dem Primärmarkt der Börse Düsseldorf auch an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Zudem hat der Vorstand der Solvesta AG die ODDO Seydler Bank AG als Designated Sponsor der Solvesta AG mandatiert. Damit übernimmt die in diesem Gebiet führende Bank die Aufgabe, die für den fortlaufenden Handel notwendige Liquidität der Aktien der Solvesta AG im Xetra(R), dem elektronischen Handelssystem der Deutschen Börse AG, sicher zu stellen.

"Wir haben die ODDO Seydler Bank mandatiert, weil wir unseren bestehenden Investorenkreis um neue Kontakte erweitern möchten. Die ODDO Seydler Bank bringt als führender und erfahrener Designated Sponsor die notwendigen Kapazitäten und wertvolles Know-how mit. Das ermöglicht den derzeitigen, aber auch allen potenziellen Aktionären der Solvesta AG einen effizienten Handel in unserer Aktie bei optimierter Nutzung der einzuhaltenden börsenrelevanten Liquiditätskriterien", erklärt Dr. Patrik Fahlenbach, CEO der Solveta AG.

Auf dem elektronischen Handelssystem Xetra(R) stellen Designated Sponsors zusätzliche Liquidität bereit, indem sie sich verpflichten, im fortlaufenden Handel und in Auktionen für die jeweils betreuten Werte verbindliche Geld- und Brief-Limite (so genannte Quotes) in das Orderbuch einzustellen. Die ODDO Seydler Bank AG sorgt auf diese Weise für eine höhere Liquidität in der Aktie der Solvesta AG.

Der Vorstand

Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu E-Mail: info@solvesta.eu

Sprache: Deutsch Unternehmen: Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Deutschland Telefon: 089 55266890 Fax: 089 552668999 E-Mail: info@solvesta.eu Internet: www.solvesta.eu ISIN: DE000A12UKD1 WKN: A12UKD Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

