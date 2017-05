Die Aktie von Leoni (WKN:540888) hat allein im bisherigen Jahresverlauf mehr als 50 % an Wert gewonnen und sich damit an die Spitze des MDAX gesetzt. Über ein ganzes Jahr betrachtet hat sich der Wert sogar nahezu verdoppelt! Vor knapp einem Jahr hätte man noch meinen können, mit Leoni ginge es den Bach runter. Der Gewinn war stark eingebrochen und der Aktienkurs um mehr als 50 % gefallen. Doch seit Mitte des letzten Jahres hat die Aktie ein wahres Kursfeuerwerk gezündet.



Doch was ist der Grund für diesen massiven Anstieg?

Hohe Nachfrage aus der Automobilindustrie lässt den Umsatz steigen

Leoni ist einer der führenden Hersteller von Kabelsystemen ...

