FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1137 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zuvor hatten politische Turbulenzen in Washington den Dollar stark belastet. Der Euro war im Gegenzug kräftig gestiegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1117 (Dienstag: 1,1059) Dollar festgesetzt. Seit Beginn der Woche hat der Euro mehr als zwei Prozent an Wert gewonnen.

Generell hat die Flucht in sichere Anlegehäfen im Zuge politischer Turbulenzen in den USA am Morgen nachgelassen. Auch der japanische Yen und der Schweizer Franken, die bei Anleger als sicher gelten, konnten zunächst nicht an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen.

Am Devisenmarkt steht die politische Entwicklung in den USA nach wie vor besonders im Fokus. Präsident Donald Trump steht wegen des angeblichen Eingriffes in die Unabhängigkeit der Justiz erheblich unter Druck./jkr/fbr

ISIN EU0009652759

AXC0070 2017-05-18/08:34