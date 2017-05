Der längerfristige Trendwechsel in der Aktie des Energiekonzerns RWE hält weiter an. Der Titel gehört seit Monaten zu den Top Gewinnern im DAX und die Bullen scheinen noch nicht genug zu haben. Zuletzt hat sich ein abfallendes Dreieck gebildet, welches in der vorigen Woche recht eindrucksvoll nach oben verlassen wurde.

