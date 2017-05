Griechenland braucht im Juli mehr als sieben Milliarden Euro, um nicht pleite zu gehen. Voraussetzung für weitere Hilfen der Gläubiger sind weitere harte Sparmaßnahmen und Reformen.

Dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und seiner Koalitionsregierung steht am Donnerstag eine neue Bewährungsprobe bevor: Das Parlament in Athen berät über ein Reform- und Sparpaket mit Sparmaßnahmen in Höhe von knapp fünf Milliarden Euro. Am späten Abend soll darüber abgestimmt werden.

Die Sparmaßnahmen sollen stufenweise von 2019 an in Kraft treten. Betroffen sind hauptsächlich Rentner und die Mittelschicht. Die Renten sollen ab 2019 um bis zu 18 Prozent gekürzt werden. Der jährliche Steuerfreibetrag soll zudem ab 2020 um rund ein Drittel gesenkt werden - von 8636 Euro auf 5700 Euro.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...