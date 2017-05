Luxemburg - In der Reihe der Nordics - DNB Insights habe ich mich immer wieder mit dem Thema Geldpolitik beschäftigt und diese kritisch hinterfragt. Geldpolitik beschäftigt nicht nur die Anleger am Kapitalmarkt, sondern im Grunde grosse Teile der Bevölkerung. Die Ausweitung der Geldmenge, die unkonventionellen Massnahmen der Zentralbanken, der ruinöse Wettbewerb nach unten und nicht zuletzt negative Zinsen sind für grosse Teile der Bevölkerung ein Zeichen, dass nicht alles rund läuft, und dass daher von staatlicher Seite Massnahmen getroffen werden, um eventuell vorhandene strukturelle Defizite im Wirtschaftssystem zu verdecken.

Die unkonventionelle Geldpolitik hat mehrere negative Konsequenzen. Diese alle hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber in erster Linie impliziert eine Ausweitung der Geldmenge ohne Zunahme wirtschaftlicher Aktivität eine Entwertung des Geldes. Die Bevölkerung und die Markteilnehmer realisieren das zu Beginn langsam, später sehr schnell. Im Nordics - DNB Insights vom Dezember 2016 habe ich das Thema Inflation diskutiert. Inflation, also eine Ausweitung der Geldmenge, führt letztlich zu Preissteigerungen auf den verschiedenen Märkten. Dort beobachten wir aktuell Preisblasen und immer wieder stellt sich die Frage, ob es sich denn wirklich um Blasen handelt oder nicht. Typisches Merkmal von Preisblasen ist, dass Investoren diese nicht erkennen (können) oder diese schlichtweg nicht erkennen wollen. Diese Tatsache ist ein immer wiederkehrendes Problem von Preisblasen und von lang anhaltenden Phasen steigender Kurse. Irgendwann sind die Marktteilnehmer nicht mehr daran gewöhnt, dass Kurse auch fallen können, dass es längere Perioden nachgebender Kurse geben muss.

Und hier setzt auch wieder die Geldpolitik ein. Wenn die Europäische Zentralbank den Hauptrefinanzierungssatz auch 8 Jahre nach der Finanzkrise noch bei 0,0 Prozent und den Einlagezins auf -0,4% senkt, dann kann man schon beginnen darüber nachzudenken, ob im Geldsystem und in den einzelnen europäischen Volkswirtschaften alles in bester Ordnung ist. Ich habe das an dieser Stelle schon öfter besprochen, zum Beispiel in den DNB Insights vom Juni 2016 oder Oktober 2016, um einige Beispiel zu nennen. Die Geldpolitik geht Wege, die schon lange nicht mehr normal sind. Es gibt in den volkswirtschaftlichen Theorien einen natürlichen Zins, das ist der Zins, der sich am Markt einstellt, wenn alle Marktteilnehmer über ...

