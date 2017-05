Nachdem sich Investoren lange Zeit an der so genannten Trump-Rallye erfreut hatten, scheint der US-Präsident nun sogar zum Problem für die weltweiten Aktienmärkte zu werden. In Washington will einfach keine Ruhe einkehren. Ein Überblick über das Marktgeschehen von Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, Frankfurt.

