E.ON (WKN:ENAG99) ist letztes Jahr knapp an einer Insolvenz vorbeigerauscht. Das waren turbulente Zeiten, die Mitarbeiter und Aktionäre seit der Finanzkrise durchmachen mussten. Aber jetzt befindet sich der Energieriese wieder in ruhigerem Fahrwasser und die Zukunft sieht nicht nur wegen Uniper (WKN:UNSE01) durchaus rosig aus. Es gibt noch weitere wichtige Aspekte, die mich positiv stimmen.

Nr. 1: Der Uniper-Effekt

Dass E.ON zuletzt fast ruiniert war, lag zu einem guten Teil am zu Unrecht als ?Resterampe? diffamierten Teilkonzern Uniper (vergleiche Artikel vom 08.09.2016). Dessen fossile Kraftwerke haben in kürzester Zeit viele Milliarden Euro an Wert verloren, mit entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...