Bad Marienberg - Im Zeitraum Januar bis März 2017 wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 79 200 Wohnungen genehmigt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 6,6% oder 5 600 Baugenehmigungen von Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum.

