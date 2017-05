Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr richtig bergab. Der DAX verlor 1,35 Prozent auf 12.631 Punkte, nachdem neue Enthüllungen zu Trumps Machenschaften im Weißen Haus die Runde machten. Der Dow Jones verlor am Abend 372 Zähler - ebenfalls der höchste Tagesverlust in diesem Jahr.

