Bad Marienberg - Das Oberlandesgericht Nürnberg hat in seiner Entscheidung vom Montag bestätigt, dass das Einberufungsverlangen der Cascade International Investment GmbH gegen die Grammer AG (ISIN DE0005895403/ WKN 589540) zur Durchführung einer außerordentlichen Hauptversammlung rechtsmissbräuchlich und damit im Ergebnis unzulässig war, so die Grammer AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...