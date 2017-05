Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) will der Hauptversammlung am Donnerstag in Frankfurt am Main eine Dividende von insgesamt 0,19 Euro je Aktie vorschlagen. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 16,95 Euro bei 1,12 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 23. Mai 2017. Deutschlands größter Bankkonzern plant, auch für das Jahr 2017 wenigstens eine Mindestdividende von 0,11 Euro ...

