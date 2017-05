Der Mobilfunkanbieter Drillisch AG (ISIN: DE0005545503) will der Hauptversammlung am Donnerstag in Frankfurt eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 vorschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um knapp drei Prozent gegenüber der Vorjahresdividende (1,75 Euro). Es wäre die achte Dividendenerhöhung in Folge. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 56,95 Euro bei 3,16 Prozent. Ein wichtiges ...

