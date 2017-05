FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltend massiven Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag in die Flucht getrieben. Allerdings fielen die Verluste deutlich geringer als am Vortag aus. Der Dax sank im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 12 612,90 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex noch 1,35 Prozent eingebüßt.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutsche Unternehmen repräsentiert, fiel am Donnerstag um 0,05 Prozent auf 24 674,42 Punkte. Für den TecDax ging es um 1,00 Prozent auf 2176,04 Zähler abwärts. Auch die europäischen Börsen gaben nach: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,09 Prozent auf 3581,65 Punkte./edh/fbr

