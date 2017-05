ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Mangels Alternativen nehmen Anleger trotz der jüngsten Kursrallye kaum Gewinne mit. Warum gerade europäische Aktien weiter gefragt bleiben, erklärt Dr. Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.