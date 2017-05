Die Finanzvorstände (CFOs) großer Konzerne stellen sich auf mehr Protektionismus im internationalen Handel ein. Trotzdem sind sie insgesamt zufrieden. Nur in einem Land herrscht kein Optimismus.

Brexit, Trump und Co. verschärfen die Angst der Unternehmen vor populistischer Wirtschaftspolitik. Das ergab eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte, unter den Finanzvorständen (CFOs) der 150 größten deutschen Konzerne. Der Umfrage zufolge erwarten zwei Drittel der CFOs in wichtigen Märkten steigenden Protektionismus und 60 Prozent rechnen mit populistischer Wirtschaftspolitik. Die Hälfte der Unternehmen überprüft deshalb ihre Investitionspläne, ein gutes Drittel die Lieferketten. Die Sorge geht jedoch nicht so weit, dass die Unternehmen bereits konkrete Konsequenzen ziehen würden. Nur ganz wenige stoppen geplante Investitionsprojekte. "Dies ist ein Indiz, dass sich die deutschen Unternehmen momentan auf die politischen Risiken vorbereiten und damit auseinandersetzen, aber noch keinen akuten Handlungsbedarf sehen", kommentiert Deloitte den Befund.

