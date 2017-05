Basel - Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im April 2017 mit 973.5 Mrd. CHF einen weiteren Höchstwert. Im Vergleich zum Vormonat nahm das Fondsvolumen um 15.9 Mrd. CHF oder 1.6% zu. Die Nettomittelzuflüsse betrugen im April 2017 3.3 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im April 2017 973.5 Mrd. CHF (März 2017: 957.6 Mrd. CHF) an. "Alle relevanten Börsen notierten im Berichtsmonat im positiven Bereich. Entsprechend nahm auch das Volumen des Schweizer Fondsmarktes zu und näherte sich mit einem erneuten Allzeithöchst der Billionen-Grenze. Erfreulicherweise hielten auch die Nettomittelzuflüsse seit Beginn dieses Jahres an. Im April wurden über 3 Mrd. CHF Neugelder in Fonds investiert. Die Skepsis der Schweizer Investorinnen und Investoren gegenüber ...

