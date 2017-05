WIESBADEN (dpa-AFX) - Erstmals seit fünf Jahren ist in Deutschland die Zahl der Wohnungsgenehmigungen zurückgegangen. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden nur 79 200 neue Wohnungen und damit 6,6 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum zugelassen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Das sei der erste Quartals-Rückgang im Vorjahresvergleich seit dem Jahresauftakt 2012 gewesen. Am stärksten gingen die Zahlen für Einfamilienhäuser (-15,3 Prozent) und für Ausbauten in bereits bestehenden Gebäuden (-28,4 Prozent) zurück./ceb/DP/stb

