Japan erlebt längste Wachstumsphase seit zehn Jahren

Japans Wirtschaft hat in den ersten drei Monaten des Jahres an Fahrt gewonnen und ihren Wachstumspfad unter Ministerpräsident Shinzo Abe auf fünf Quartale ausgeweitet. Die Expansion in Japan ist damit die längste Wachstumsphase seit 2006. Eine stärkere globale Nachfrage, vor allem nach Technologieprodukten und eine Verbesserung der Haushaltsausgaben trugen dazu bei, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stärker als erwartet zulegte. Es stieg auf annualisierter Basis um 2,2 Prozent.

Volkswirte erwarten keine Tapering-Signale der EZB

Die nächste Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) rückt näher: Es ist die Juni-Sitzung, bei der die Zentralbank neue Wachstums- und Inflationsprognosen vorlegt und nach allgemeiner Erwartung ihre Kommunikation mehr oder weniger vorsichtig anpassen wird. Aber obwohl die Inflationsrate im April wieder auf 1,9 Prozent gestiegen ist und das Wachstum deutlich über Potenzial liegt, glauben Ökonomen nicht daran, dass Präsident Mario Draghi erneut eine Verringerung des Wertpapierankaufvolumens oder gar eine Zinserhöhung in Aussicht stellen wird.

Arbeitslosigkeit in Frankreich sinkt im ersten Quartal spürbar

In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit im ersten Quartal 2017 merklich gesunken. Der Rückgang auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren ist für den sozialliberalen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ein willkommener Auftakt für seine Amtszeit. Wie die Statistikbehörde meldete, sank die Arbeitslosenquote auf 9,6 Prozent von 10,0 Prozent im Schlussquartal 2016.

Sonderermittler soll Licht in Affäre um Trump und Russland bringen

Die Ermittlungen zu möglichen Verbindungen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam von Donald Trump gewinnen erheblich an Dynamik: Das US-Justizministerium ernannte am Mittwoch überraschend den früheren Chef der Bundespolizei FBI, Robert Mueller, zum Sonderermittler. Der Posten ist mit umfassenden Ermittlungsvollmachten ausgestattet und vor politischer Einflussnahme geschützt.

Trump versinkt immer tiefer im Sumpf des Russland-Skandals

US-Präsident Donald Trump versinkt immer tiefer im Sumpf des Skandals um dubiose Verbindungen nach Russland sowie die fragwürdigen Umstände des Rauswurfs von FBI-Chef Jamey Comey. Neue Medienberichte, wonach Trump womöglich Druck auf Comey wegen der Russland-Ermittlungen ausgeübt hatte, hielten Washington in Atem. Zudem sorgte weiterhin Trumps Preisgabe von mutmaßlich strikt vertraulichen Geheimdienstinformationen an die russische Regierung für Wirbel.

Druck aus US-Kongress auf Trump wächst

In der Russland-Affäre wächst der Druck aus dem US-Kongress auf Präsident Donald Trump. Der Geheimdienstausschuss des Senats lud den von Trump in der vergangenen Woche entlassenen FBI-Direktor James Comey zu einer Anhörung ein. Comey solle sowohl öffentlich als auch in einem zweiten Teil hinter verschlossenen Türen aussagen, hieß es in einem Brief des Ausschusses an den Ex-Chef der Bundespolizei.

Gabriel bittet USA in Incirlik-Konflikt um Hilfe

Außenminister Sigmar Gabriel setzt im Streit mit der Türkei über das Besuchsrecht deutscher Abgeordneter auf dem Stützpunkt Incirlik auf amerikanische Unterstützung. Er habe die Amerikaner um Hilfe gebeten in den Gesprächen mit der Türkei, erklärte Gabriel in Washington nach seinem Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson. Es sei für Nato-Partner undenkbar, sich gegenseitig unter Druck zu setzen, sagte Gabriel. Er hoffe, "dass die Amerikaner ihre Möglichkeiten nutzen werden".

EU und USA kündigen weitere Gespräche zu Laptop-Verbot an

Die EU und die USA haben weitere Gespräche über die mögliche Einführung eines Laptop-Verbots in der Passagierkabine auf Flügen in die Vereinigten Staaten vereinbart. Bei einem Treffen hochrangiger Vertreter am Mittwoch in Brüssel sei der Willen bekräftigt worden, "im Bereich der Luftfahrtsicherheit weiter eng zusammenzuarbeiten", hieß es in einer Erklärung beider Seiten am Abend. Dazu gehöre auch ein Treffen kommende Woche in Washington.

Brasiliens Präsident Temer soll Schweigegeldzahlung zugestimmt haben

Brasiliens Präsident Michel Temer soll einem Medienbericht zufolge in einen Korruptionsskandal verwickelt sein. Tonbandaufnahmen belegten, dass Temer sich einverstanden gezeigt habe, dem ehemaligen Parlamentspräsidenten Eduardo Cunha Schweigegeld zu zahlen, berichtete die brasilianische Zeitung O Globo.

Philippinen BIP 1Q +6,4% gg Vorjahr (PROG +6,9%)

Philippinen BIP 1Q +1,1% gg Vorquartal

