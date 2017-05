Laut Direktoriumsmitglied Coeure folgt die Europäische Zentralbank keinem starren Plan auf ihrem Weg zu einer geldpolitischen Wende. Spekuliert wird, dass die EZB im nächsten Jahr von ihrer Nullzinspolitik abkehrt.

Die EZB folgt auf dem Weg zur künftigen geldpolitischen Wende laut Direktoriumsmitglied Benoit Coeure keinem starren Plan. "Es ist viel über die Abfolge der Schritte gesprochen worden. Sie kann geändert werden und ist nicht in Stein gehauen", sagte der Franzose in einem am Donnerstag veröffentlichten Reuters-Interview.

Derzeit sehe er aber keinen Grund für eine Änderung. Die EZB hatte in ihrem geldpolitischen Ausblick im April bekräftigt, dass die Schlüsselzinsen weit über die Zeit des laufenden Anleihenkaufprogramms hinaus auf dem aktuell tiefen Niveau oder sogar noch niedriger liegen werden. Damit wurden Spekulationen gedämpft, die EZB könne schon vor einem Ausstieg aus ihrem billionenschweren ...

