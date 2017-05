Morphosys wird der auf der ASCO-Jahrestagung, der wohl weltweit wichtigsten Krebs-Konferenez, Anfang Juni klinische Studiendaten zu einigen firmeneigenen Programmen präsentieren. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 6. Juni 2017 in Chicago, Illinois, USA statt. Es sollen aktualisierte Daten zu den hämato-onkologische Programmen MOR208 und MOR202 vorgestellt worden. Unter anderem werden erste klinische Daten der Phase 2-"L-MIND"-Kombinationsstudie veröffentlicht. Darin wird Morphosys' eigener Wirkstoffkandidat MOR208 zusammen mit dem Medikament Lenalidomid in der Indikation des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms untersucht. Ferner werden Daten einer Phase 1/2a-Studie mit dem Wirkstoff MOR202 bei Patienten mit multiplem Myelom vorgestellt. Der Abstract zur MOR208 "L-MIND"-Studie wurde zudem von den Organisatoren der Konferenz zur Vorstellung in einer separaten Poster-Diskussions-Sitzung mit dem Titel "Targeting CD19 in Aggressive Lymphoma" ausgewählt.

