Die Evotec-Aktie gerät heute deutlich unter Druck und verliert bis zu 7% an Wert. Für viele unerklärlich, denn es gibt keine negativen Meldungen oder Analysteneinstufungen. Allerdings war die Aktie in diesem Jahr bereits um 78% gestiegen - per 16. Mai wurde ein neues 10-Jahres-Hoch markiert. Dabei ging es in Kursregionen, die bis dato nur älteren Börsen-Hasen bekannt sind....

