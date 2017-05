Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Dortmund (pta010/18.05.2017/09:05) - Global Oil & Gas AG



Bad Vilbel



- ISIN DE000A169R12 -



Bekanntmachung über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG



Die Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 28. November 2016 u.a. beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.600.000,00 um EUR 1.500.000,00 auf EUR 100.000,00, eingeteilt in 100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien), herabzusetzen. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) im Verhältnis 16:1. Sie wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils sechszehn auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie zusammengelegt werden.



Der Beschluss über die Kapitalherabsetzung und die entsprechende Satzungsänderung wurden am 06.12.2016 in das Handelsregister eingetragen und sind damit wirksam; seitdem ist das Grundkapital der Gesellschaft wirksam auf EUR 100.000,00 herabgesetzt.



Am 19.05.2017 abends werden die 1.600.000 girosammelverwahrten Aktien durch die depotführenden Institute und die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, im Verhältnis 16:1 zusammengelegt. Für je 16 alte Aktien mit der ISIN DE000A169R12 erhalten die Aktionäre je eine neue konvertierte Aktie der ISIN DE000A2E4T02 mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Laufende Börsenaufträge, die am 19.05.2017 nicht ausgeführt sind, erlöschen infolge der Umstellung. Soweit sich aufgrund des Zusammenlegungsverhältnisses Aktienspitzen (ISIN für Teilrechte: DE000A2E4KF8) ergeben, werden sich die depotführenden Institute auf Weisung ihrer Kunden um einen Spitzenausgleich bemühen. Ein börsenmäßiger Handel der Teilrechte in der ISIN DE000A2E4KF8 ist nicht beabsichtigt. Der Großaktionär Global Derivate Trading GmbH, 60313 Frankfurt am Main, hat sich bereit erklärt, etwaige Spitzen der Minderheitsaktionäre auf den nächsten glatten Betrag ohne Zuzahlungserfordernis zu ergänzen. Zu diesem Zweck nimmt die Global Oil & Gas AG Anfragen der Aktionäre an die Global Derivate Trading GmbH unter der Faxnummer 0231-700 2235 bis zum 02.06.2017 entgegen.



Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Anteile ist satzungsgemäß ausgeschlossen. Das herabgesetzte Grundkapital wird in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. Der bisherige Anteil eines Aktionärs am Grundkapital der Global Oil & Gas AG bleibt unverändert.



Die derzeit börsennotierten und unter der ISIN DE000A169R12 lieferbaren Aktien erhalten nach der Kapitalherabsetzung die ISIN DE000A2E4T02 für "konvertierte" börsennotierte Aktien. Die Preisfeststellung für die 100.000 aus der Kapitalherabsetzung resultierenden konvertierten Aktien im Freiverkehr an der Börse München wird ab dem 20.05.2017 aufgenommen.



Bad Vilbel, im Mai 2017



Global Oil & Gas AG



Rückfragehinweis: Jan M. Herbst, Tel. +49 231-700 82 08



Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:



Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Global Oil & Gas AG Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.



Aussender: GLOBAL OIL & GAS AG Adresse: Peter-Hille-Strasse 8, 44229 Dortmund Land: Deutschland Ansprechpartner: Jan Herbst Tel.: +49 231 700 82 08 E-Mail: jan.herbst@gog-ag.com Website: www.gog-ag.com



ISIN(s): DE000A1RFLG3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München



