- Transparenter Überblick über Landesbonität und Konditionen - Komfortabler volldigitaler Vertragsabschluss mit VideoIdent



Der Tages- und Festgeldvergleich von CHECK24.de umfasst seit Ende April auch Banken im europäischen Ausland, die attraktivere Zinsen bieten als deutsche Geldinstitute. Kunden können die Geldanlage volldigital direkt über CHECK24.de abschließen und verwalten.



Die Zinsentwicklung in Deutschland befindet sich aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank seit Jahresbeginn auf einem Rekordtiefstand. "Wir bieten unseren Kunden Alternativen zu dem niedrigen Zinsniveau in Deutschland, das sich auf absehbare Zeit auch nicht erholen wird", sagt Rainer Gerhard, CHECK24-Geschäftsführer Finanzen, Bereich Karten und Konten.



CHECK24.de berücksichtigt die Wirtschaftskraft des Mutterlandes. In den Vergleichen für Tages- und Festgeld befinden sich nur finanzstarke Geldinstitute aus EU-Staaten mit Investmentgrade-Rating bis Triple B. Die Ratingklassen der Länder sind für den Kunden ein eigenes Filterkriterium mit entsprechenden Hinweisen zur Einstufung. Grundsätzlich gilt für EU-Staaten die vereinheitlichte europäische Einlagensicherung für private Spareinlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank.



Der Vertragsabschluss ist volldigital über VideoIdent möglich. Der Kunde verwaltet die Geldanlage übersichtlich in seinem CHECK24-Kundenkonto. Für sein Verrechnungskonto bei einer deutschen Partnerbank entstehen keine Kontoführungsgebühren.



Der Vergleich von Anlagen im europäischen Ausland lohnt sich bereits bei niedrigen Beträgen, da CHECK24.de auch Angebote ohne Mindestanlagebetrag abbildet.



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt & Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt etwas mehr als 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



