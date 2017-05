Mit einem Umsatzsprung um 31 % auf 274,9 Mio. Euro im ersten Quartal ist der TecDAX-Konzern Wirecard erfolgreich ins Geschäftsjahr 2017 gestartet. Die beschleunigte Digitalisierung schlug sich in einem Anstieg des über die Wirecard-Plattform abgewickelten Transaktionsvolumens von 34,4 % auf 17,2 Mrd. Euro nieder. Das Nachsteuerergebnis konnte der Münchner Payment-Spezialist in den ersten drei Monaten 2017 um 32,5 % auf 48,5 Mio. Euro steigern. Mit dem Markteintritt in den USA und der angekündigten Übernahme des Citigroup Acquiring-Kundenportfolios in elf Ländern im asiatisch-pazifischen (APAC-)Raum hat die Wirecard AG ihre Internationalisierung weiter fortgesetzt. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung bestätigt der Wirecard-Vorstand seine Prognose, das EBITDA im Gesamtjahr 2017 auf 382 Mio. bis 400 Mio. Euro zu steigern. Die Wirecard-Aktie bleibt als einer der wachstumsstärksten Werte ein Basisinvestment im TecDAX.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info