Droht ein Ende des Baubooms in Deutschland? Die Zahl der Baugenehmigungen jedenfalls nahm im ersten Quartal erstmals seit fünf Jahren ab. Die Entwicklung verlief allerdings je nach Wohnungstyp sehr unterschiedlich.

Der Bauboom in Deutschland droht sich abzuschwächen. Von Januar bis März nahm die Zahl der Baugenehmigungen um 5.600 oder 6,6 Prozent auf 79.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab. Das war der erste Rückgang in einem Quartal seit fünf Jahren, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Allerdings verlief die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...