New York - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs: Mohammed Moawalla, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem zweiten Tag der Hausmesse Sapphire Now weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).

Den vollständigen Artikel lesen ...