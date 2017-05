FMW-Redaktion

Nach dem gestrigen Abverkauf dürfte der Dax heute seine Wunden lecken, sich erholen, um dann zu hoffen, dass die politische Unruhe in Washington sich bald legen wird. Dafür gibt es schon erste kleine Anzeichen: die Ernennung des ehemaligen FBC-Chefs Mueller ist ein Signal der Republikaner an die Demokraten, dass man bereit ist, die Frage zuklären, ob sich Russland wirklich aktiv in den US-Wahlkampf eingemischt hat (neuere Erkenntnisse legen nahe, dass ein inzwischen ermorderter junger Mann (Amerikaner) die Emails der Demokraten geleakt hatte). Dazu die Aussage des extrem einflußreichen Republikaners McCain (und Intimfeind Trumps!), dass er derzeit kein Amtsenthebungsverfahren befürworte.

Damit ist eigentlich die Basis gegeben für eine technische Reaktion der Aktienmärkte nach oben - in Asien halten sich die Verluste einigermaßen im Rahmen:

Shanghai Composite -0,38% CSI300 -0,35% ChiNext -0,45% Nikkei -1,41%

Nicht zufällig waren es gestern die Profiteure der Trump-Rally, die besonders hart abverkauft ...

