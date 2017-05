MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Zuckerkonzern Südzucker will den Rückenwind aus seinem Zuckergeschäft in das neue Geschäftsjahr mitnehmen. "Beim operativen Ergebnis sehen wir einen weiteren Anstieg", teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Mannheim mit. 2017/2018 (Ende Februar) dürfte dieses zwischen 425 und 500 Millionen Euro ausfallen. Beim Umsatz geht der Zuckerhersteller von einem Wert zwischen 6,7 und 7 Milliarden Euro aus.

Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatte Südzucker bereits vorgelegt. Danach sprang das operative Ergebnis 2016/2017 um 77 Prozent auf 426 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 6,48 Milliarden Euro. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn verdoppelte sich beinahe auf 214 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie (VJ:0,30) erhalten./she/stb

ISIN DE0007297004

AXC0101 2017-05-18/10:05